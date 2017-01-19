Muratpaşa Belediyesi ile Mmo'nun Ortak Çalışmaları

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, makine mühendisleriyle yeni yılın proje ve çalışmalarını değerlendirdi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ve MMO Çevre ve Kent Gündemi Komisyonu üyeleriyle Muratpaşa'nın 2016 yılını değerlendirdi, yeni yılın çalışmaları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.



Ortak akıl vurgusu



Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleşen değerlendirme toplantısında Başkan Uysal, Muratpaşa'da 'ortak aklı arayan' bir belediyeciliği hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu noktada sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla geliştirilecek işbirliğinin vazgeçilmez olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Kentin bir tartışması, bir arayışı olması gerektiğine inanıyoruz ve bunu da ancak sivil toplum örgütleri aracılığıyla sürdürebiliriz. Bunun sonucunda da ortak aklı oluşacaktır" diye konuştu.



MMO ile ortak çalışmalar



MMO Antalya Şubesi'yle bu noktada çok önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, Aralık ayında kent sakinlerine daha güvenli yaşam alanları sunmak adına binalardaki yangın güvenliği, iş hijyeni, asansör bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile ara eleman belgelendirme konusunda bir protokolü imza altına aldıklarını söyledi.



Türkiye'nin EN'lerine imza attık



Muratpaşa'da 2016 yılı içinde Türkiye'nin 'EN'leri arasına giren yatırımları gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Uysal, "2016, bizim aynı zamanda kendi rekorlarımızı kırdığımız bir yıl oldu. 2015 yılında 83 bin 937 ton asfalt çalışmasıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşırken, 2016'da, asfalt plent tesisimizin de faaliyete girmesiyle, bu rakam 123 bin 474 ton olarak gerçekleşti" diye konuştu.



Asfalt çalışmalarının aynı zamanda cadde düzenleme projesi olarak hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Uysal, bu çalışmanın parçası olan yeraltı otomatik çöp konteynerlerinin yerleştirilmesinde de 2016'nın Muratpaşa'nın kendi rekorunu kırdığı bir yıl olduğunu aktardı. 2015 yılında 887 konteyneri yeraltına aldıklarını, 2011 - 2014 yılları arasında ise Muratpaşa'da yeraltına alınan çöp konteyner sayısının sadece 177 olduğunu kaydeden Başkan Uysal, "2016'da 313 noktada 1156 çöp konteynerini yer altına aldık. Bu rakam son 5 yılın toplamında da fazla" dedi. - ANTALYA