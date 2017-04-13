Muratpaşa Belediyesi Engellileri Sandığa Taşıyacak

Muratpaşa Belediyesi, pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği halk oylamasında engellilerin, yaşlıların ve ağır hastaların oy kullanmalarını sağlamak için belediye araçlarını kullanımına sundu.



Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelinde engellilerin, yaşlıların, ağır hastaların sesinin, gücünün sandığa yanmasını için tüm belediye araçlarını 16 Nisan pazar günü yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için kullanıma açtı.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, seçme hakkının kullanımının en önemli yurttaşlık görevi olduğunu belirterek, "Sandığa gitmemiz, irade beyan etmemiz Türkiye'nin ve çocuklarımızın geleceği düşüncemizin ortaya koymamız her şeyden daha önemli. Mutlaka vatandaşlık göreni yerine getirmeliyiz" diye konuştu.



Belediyenin tahsisli araçlarıyla oy kullanmaya gitmek durumunda olan vatandaşlar Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayarak talepte bulunabilecek. - ANTALYA