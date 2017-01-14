Muratpaşa Belediyesi, 18 Yeni Kedi Evi Yerleştirdi

Muratpaşa Belediyesi, 2016 yılında kendi atölyelerinde üretimini gerçekleştirdiği ve çatısı, pencere ve kapısıyla 2 katlı tarihi bir Kaleiçi konağının minyatürü olan 18 kedi evini parklara yerleştirip hayvan severlere emanet etti.



Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla son 2 yılda 33 kedi evini parklara yerleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde 2 katlı olarak üretilen ve çatısı, pencereleri, kapısıyla tarihi Kaleiçi konağını andıran kedi evleri Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği noktalara yerleştiriliyor.



Kedi evleri Mahalleliye emanet



İçinde mama ve su kaplarının da yer aldığı evleri mesken edinen sokak kedilerinin bakımı ve temel ihtiyaçlarını ise mahalle sakinleri, hayvan severler kendi aralarında kurdukları imeceyle karşılıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin 'hayvan severlere' emanet ettiği kedi evleri için mahalleli kendi aralarında oluşturdukları bütçeye sahip.



Sokak kedilerinin yiyecek ihtiyaçları bu bütçeden sağlanırken bütçe açık verdiği anda devreye Muratpaşa Belediyesi giriyor. Belediye ekipleri, mama sıkıntısı yaşanan noktaları her gün gezip boşalan mama kaplarını dolduruyor.



Onlar kent yaşamının parçası



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sokak hayvanları için festival düzenleyen yegane belediye olduklarını belirterek, "Kedi evleri çalışmasıyla temel amacımız parklar gibi ortak kullanım alanlarımızı hayvanlarımızla paylaşmayı kabul eden, bunu kent yaşamının bir parçası gören bir bilinci yerleştirmek" diye konuştu. Bunun için parklardaki kedi evlerini mahalle sakinlerine emanet ettiklerinin altını çizen Başkan Uysal, buradaki hassas noktanın çevre ve toplum sağlığına korumak olduğunun da altını çizdi.



Geçen yıl Muratpaşa Belediyesi olarak 2 bin 94 kedi ve köpeğini kısırlaştırıldığını kedi evleriyle birlikte 51 noktaya dışkı üniteleri yerleştirdikleri ve 20 aynı noktaya mama ve su kabı montajını yaptıklarını belirten Başkan Uysal, "Bu işi ancak karşılıklı duyarlılık ve dayanışmayla çözebiliriz" dedi. - ANTALYA