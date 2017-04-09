Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Tüm Yerel-Sen Yönetimini Kabul Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ünal Şahin başkanlığında oluşan yeni Tüm Yerel-Sen Antalya Şubesi yönetim kurulunu kabul etti. Başkan Uysal, yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.



Mart ayında yapılan 2'nci olağan kongresinde Ünal Şahin başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşan Tüm Yerel-Sen Antalya Şubesi, Başkan Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şube Başkanı Şahin, Başkan Uysal'a Muratpaşa Belediyesi çalışanlara yönelik olumlu yaklaşımı ve ayrıca hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamaları nedeniyle teşekkür etti.



Başkan Uysal, yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar dileğinde bulunurken Muratpaşa'da sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerin hayat standardını yükseltmek amacıyla çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Bütün kentte yaşam standardı yükseltmekle mükellefiz ancak önceliğimiz özellikle sosyal standardı düşük mahallelerimiz" dedi. - ANTALYA