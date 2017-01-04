Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı, Kaymakam Altan Demirayak'ın katılımıyla gerçekleşti.
Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı, Kaymakam İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Muratlı OSB Müdürü Fatih Özgen ile Kurul Üyeleri Mustafa Özden, Hüseyin Bahadır Yazıcı ve İbrahim Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, katılımcıların aralarında yaptıkları bilgi alışverişinin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ
Muratlı Osb Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı, Kaymakam Altan Demirayak’ın katılımıyla gerçekleşti.
Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı, Kaymakam Altan Demirayak'ın katılımıyla gerçekleşti.
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