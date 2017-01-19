Muratlı'da "Halk Günü" Toplantısı Yapıldı

Muratlı ilçesinde, "Halk Günü" toplantısı düzenlendi.



Muratlı kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak tarafından, halk günü toplantısı yapıldı.



Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Nebi Tepe, ilçe Jandarma Komutanı Serdar Çiğdem, ilçe Emniyet Müdürü Yılmaz Arslan, ilçe İdare Şube Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Toplantı da vatandaşların şikayetleri dinlenerek, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler karalaştırıldı.