Muratbey Uşak Yeni Salonu İçin Gün Sayıyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde rakibi Banvit'in FIBA Şampilyonlar Ligi Final Four mücadelesi nedeniyle hafta sonunu maç yapmadan geçirecek Muratbey Uşak, yeni salonunu sabırsızlıkla bekliyor. 4 sezondur Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nu kullanan kırmızı siyahlılar, 2017-18 sezonundan itibaren Gençlik Spor Bakanlığı ve Uşak Belediyesi iş birliği ile yapımı devam eden spor salonuna kavuşacak. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Muratbey Uşak Antrenörü Ozan Bulkaz ve Kulüp Müdürü Nurullah Varol'la birlikte salonda incelemelerde bulundu.



Uşak Belediye Başkanı Cahan, yüklenici firmalar Berkem İnşaat ve Yeknasgrup İnşaat ortaklığının yetkilisi Kemal Çiftci'den 3 bin kapasiteli salonun 30 Ağustos'a yetiştirilmesi için söz aldı.



Muratbey Uşak'ın her zaman yanında olduklarını belirten Nurullah Cahan, salonun Spor Toto Basketbol Ligi standartlarına uygun hale getirileceğini ve potada yeni sezonun ilk maçına eksiksiz bir halde yetiştirileceğini söyledi.



- İzmir