Muratbey Uşak-Rosa Radom: 96-76





SALON: Şehit Ömer Halisdemir



HAKEMLER: Erez Gurion (xxx), Ognjen Jokic (xxx), Boris Krejic (xxx)



MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 31, Ali Berent (x) 3, Berkay (x) 3, Harrison (xxx) 16, Freimanis (xxx) 12, Vasiliauskas (xxx) 11, Görkem (x) 3, Hakan (x) 4, Mckissic (xxx) 13



ROSA RADOM: Callahan (xxx) 12, Witka (xx) 6, Bojanowski (x), Bell (xxx) 19, Zyskowski (x) 2, Szymkiewicz (x) 2, Sokolowski (xxx) 14, Adams (x) 2, Jeszke (x) 3, Jackson (xxx) 16



1. PERİYOT: 16-22



İLK YARI: 43-44



3.PERİYOT: 69-58



FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Muratbey Uşak, Polonya temsilcisi Rosa Radom'u 20 sayı farkla mağlup etti, gruptan çıkma şansını sürdürdü: 96-76. Karşılaşmanın ilk periyodu Rosa Radom'un 22-16 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta oyun kalitesini artıran Muratbey Uşak, farkı bir sayıya indirdi, ancak Polonya temsilcisi soyunma odasına 44-43 önde gitti. Üçüncü periyotta rakip takıma sayı şansı tanımayan Muratbey Uşak, 11 sayı farkla periyodu 69-58 üstünlükle tamamladı. Son çeyrekte rakibine sayı şansı vermeyen Muratbey Uşak, rakibine 20 sayı fark atarak karşılaşmayı 96-76 kazandı. Muratbey Uşak'ta Auguste 31 sayı, Harrison 16, Mckissic 13 sayı ile takımı galibiyete taşırken Rosa Radom'da Bell'in 19 ve Jackson'un 16 sayısı galibiyete yetmedi. Bu skorla Uşak, grupta 11. maçta yedinci galibiyetini aldı. - Uşak