Muratbey Uşak Nefes Aldı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde dün Uşak'ta oynanan karşılaşmada Muratbey Uşak, Best Balıkesir'i mağlup ederek derin bir nefes aldı.



Son 3 maçını kaybederek korkulu rüya görmeye başlayan Muratbey Uşak, en yakın rakibi Best Balıkesir'i 88-80 yenerek son 4 hafta öncesi 8 galibiyete ulaştı, rakibine 2 galibiyet fark attı.



İlk yarıda deplasmandaki müsabakayı da kazanan kırmızı siyahlı ekip, olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü de ele alıp iyice rahatladı.



Best Balıkesir kümede kalma şansını iyice zora soktu. 6 galibiyeti bulunan Best Balıkesir ilk kez yer aldığı lige tutunması için kalan 4 maçın en az 2 veya 3'ünü kazanması, Muratbey Uşak, Trabzonspor Medical Park ve Demir İnşaat Büyükçekmece takımlarından en az birinin sıfır çekmesi gerekiyor. Best Balıkesir'i olası puan eşitliği durumunda Trabzonspor Medical Park ve Demir İnşaat Büyükçekmece'ye karşı ikili averajının iyi olması umutlandırıyor. - İzmir