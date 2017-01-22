Muratbey Uşak Nefes Aldı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından ilk yarının son sınavında alt sıralardaki rakiplerinden Trabzonspor Medical Park'ı normal süresi 90-90 biten maçta uzatmada 105-101 mağlup eden Muratbey Uşak, derin bir nefes aldı.



Ligde 15 maçta 5 galibiyetle devreyi tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, haftaya Fenerbahçe'ye konuk olacak. Antrenör Ozan Bulkaz, "İlk yarıda Şampiyonlar Ligi maratonu bizi yıprattı. Sakatlıkların çokluğu performansımızı olumsuz etkiledi. İkinci yarıda hedef koymadan maç maç oynayıp, sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.



- İzmir