FIBA Europe Cup Son 16 Turu'nda Romanya'nın CSM CSU Oradea takımıyla eşleşen Muratbey Uşak, kuradan memnun. Çeyrek finale giden yolda ilk maçı 8 Şubat'ta deplasmanda oynayacak kırmızı siyahlı ekip, rakibini 22 Şubat'ta Uşak'ta konuk edecek. Genel Menajer Fatihhan Erdoğan, "FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarından tanıdığımız bir takımla eşleştik. Deplasmanda kaybetmemeyi, özellikle evimizde oynayacağımız ikinci maçı farklı kazanıp tur atlamayı hedefliyoruz" dedi. - İzmir
Muratbey Uşak Kuradan Memnun
FIBA Europe Cup Son 16 Turu'nda Romanya'nın CSM CSU Oradea takımıyla eşleşen Muratbey Uşak, kuradan memnun. Çeyrek finale giden yolda ilk maçı 8 Şubat'ta deplasmanda oynayacak kırmızı siyahlı ekip, rakibini 22 Şubat'ta Uşak'ta konuk edecek.
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