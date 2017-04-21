Muratbey Uşak'ın Kurtuluş Maçı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde geçen düşme hattındaki en önemli rakibi Best Balıkesir'i 88-80 yenerek rahat bir nefes alan Muratbey Uşak, yarın Tofaş deplasmanına kurtuluşunu ilan etmek için çıkacak.

Muratbey Uşak'ın Kurtuluş Maçı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde geçen düşme hattındaki en önemli rakibi Best Balıkesir'i 88-80 yenerek rahat bir nefes alan Muratbey Uşak, yarın Tofaş deplasmanına kurtuluşunu ilan etmek için çıkacak.

Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ligde 3 maç aradan sonra kazanıp moral tazeleyen kırmızı siyahlı ekip, son 4 haftaya 8 galibiyetle girdi. Bursa temsilcisi Tofaş ise 11 galibibiyetle play off şansını sürdürüyor. - Uşak

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