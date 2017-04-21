Muratbey Uşak'ın Kurtuluş Maçı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde geçen düşme hattındaki en önemli rakibi Best Balıkesir'i 88-80 yenerek rahat bir nefes alan Muratbey Uşak, yarın Tofaş deplasmanına kurtuluşunu ilan etmek için çıkacak.



Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ligde 3 maç aradan sonra kazanıp moral tazeleyen kırmızı siyahlı ekip, son 4 haftaya 8 galibiyetle girdi. Bursa temsilcisi Tofaş ise 11 galibibiyetle play off şansını sürdürüyor. - Uşak