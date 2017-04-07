Muratbey Uşak'ın Konuğu Demir İnşaat Büyükçekmece

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Muratbey Uşak, yarın alt sıralardaki rakiblerinden Demir İnşaat Büyükçekmece'yle İstanbul deplasmanında karşı karşıya gelecek. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak.



Son 4 maçın 3'ünü kaybeden kırmızı siyahlı ekip, ligde 24 haftada 7 galibiyet alırken, Büyükçekmece'nin de 7 galibiyeti bulunuyor. Düşme hattındaki Best Balıkesir ile Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in karşılaşacağı haftada kazanıp tehlike hattından uzaklaşmayı hedefleyen Muratbey Uşak'ta Genel Menajer Fatihhan Erdoğan, "Ligi tehlike yaşamadan, maksimum galibiyet sayısıyla bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - İzmir