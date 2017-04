Muratbey Uşak'ın Konuğu Best Balıkesir

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 5 hafta kala düşme korkusu yaşayan Muratbey Uşak ile sezon başından bu yana düşme hattında yer alan Best Balıkesir, yarın Uşak'ta zorlu müsabakaya çıkacak.



Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki zorlu randevu saat 15.00'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci ise 10 TL olarak belirlendi. Son sıradaki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in şimdiden havlu attığı ligde derbiyi kaybeden takım, kendini ateşe atacak.



Sezon başından bu yana kümede kalma mücadelesi veren Best Balıkesir, son 5 haftaya 6 galibiyetle düşme hattında girdi. Best Balıkesir son 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet, kalan haftalar öncesi camiayı umutlandırıyor.



Ligde 4 sezondur mücadele eden Muratbey Uşak ise son 3 maçını kaybedince ateş hattında kaldı. Kırmızı siyahlı ekip, toplamda 7 galibiyetle düşme potasındaki Best Balıkesir'in yalnızca tek basamak üzerinde bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı 78-75 Muratbey Uşak kazanmıştı. - İzmir