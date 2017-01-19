Muratbey Uşak'ın Gözü Son Haftada

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda play off şansını daha önceden kaybeden Muratbey Uşak, İtalya deplasmanında Varese'ye 85-77 mağlup olduğu maç sonrası yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda (Europe Cup) devam edebilmek için son haftayı beklemeye başladı.



Grupta 13 maçta 4 galibiyeti bulunan kırmızı siyahlı ekip, lider Asvel'i konuk edeceği son haftada altıncı basamaktaki yerini korursa, FIBA Europe Cup'a katılma hakkı elde edecek. Muratbey Uşak'ın kaybedip, kendisi gibi 4 galibiyeti olan yedinci sıradaki Varese'nin EWE Baskets deplasmanında kazanması durumunda Europe Cup için diğer grup yedincilerinin alacağı sonuçlar belirleyici olacak.









- İzmir