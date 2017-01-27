Muratbey Uşak Hedef Yükseltti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ın Başantrenörü Ozan Bulkaz, ligin en küçük bütçeli ikinci takımı olduklarını belirterek, "Ligde istediğimiz yerde değiliz. İkinci yarı daha iyi mücadele edip, sıralamada yükseleceğimize inanıyorum." dedi.



Bulkaz, sezonun ilk yarısıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Avrupa kupaları ve ligde yüksek tempolu maçlar oynadıklarını, yoğun maç trafiğinin dar oyuncu kadrosuna sahip takımları olumsuz etkilediğini belirtti.



İlk yarıyı istedikleri noktada bitiremediklerini, oyuncularının iyi mücadele ettiğini, ligin en küçük bütçeli ikinci takımı olduklarını dile getiren Bulkaz, "Kısıtlı bütçeyle oluşturduğumuz kadromuz basketbola renk katıyor." ifadesini kullandı.



İlk yarı 3 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını, gidenlerin yerlerine transfer edilenlerin takıma uyum sağlamalarının zaman aldığını ve yüksek tempolu maçlara bir de sakatlıkların eklendiğini belirten Bulkaz, şunları kaydetti:



"Bizim için zor bir dönemdi. Ligde istediğimiz yerde değiliz. İkinci yarı daha iyi mücadele edip, sıralamada yükseleceğimize inanıyorum. Çünkü tüm sorunları geride bıraktık, çok çalışıyoruz ve iyi bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum. İkinci yarı savunmada daha sert, hücumda etkili bir takım olacağız."



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde dört sezondur mücadele ettiklerini, ligin kalitesinin her geçen yıl arttığını ifade eden Bulkaz, play-off hedefine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.



"Savaşarak kazanıyoruz"



Ligde "savaşarak" kazanan takımlardan biri olduklarını vurgulayan Bulkaz, Avrupa kupalarında mücadele etmenin kendilerini zorladığını ancak bunu bir bahane olarak ileri sürmediklerini, aksine kentin tanıtımına önemli katkı sağladıklarını düşündüğünü belirtti.



Bulkaz, "Son iki maçımızı kazandık, moralimiz iyi. Ligde çok sert bir mücadele var, biz daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe karşısında çok zor bir maça çıkacağız. İkinci yarıya galibiyetle başlamak bizi motive eder." diye konuştu.



"Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz"



Türkiye'de basketbolun gelişmesi için Anadolu takımlarının başarısının önemli olduğunu ifade eden Bulkaz, kentin takıma desteğinin önemli olduğunu vurguladı.



Sportif başarının ekip olmaktan geçtiğini anlatan Bulkaz, "Kentin takıma sahip çıkması, bütünleşmesi önemli. İyi bir taraftarımız var, ikinci yarı onların desteğine daha çok ihtiyaç duyacağız. Çünkü ilimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. FIBA Avrupa Kupası'nda yolumuza devam edeceğiz. Romanya'nın CSM CSU Oradea takımı ile eşleştik. İki maçı da kazanıp, ilk 8'e kalmak istiyoruz. Bizim için rakibin önemi yok, sadece maç var." değerlendirmesinde bulundu.



Muratbey Uşak'ın ligde her zaman iyi basketbol oynayan takım olarak anıldığını aktaran Bulkaz, eksiklerini giderek daha iyi bir ekip olacaklarının altını çizdi.