Muratbey Uşak Genel Menajeri Erdoğan Açıklaması

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan, sezonu üst sıralarda bitirmek için en az 2 galibiyet almaları gerektiğini söyledi.

Muratbey Uşak Genel Menajeri Erdoğan Açıklaması

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan, sezonu üst sıralarda bitirmek için en az 2 galibiyet almaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Best Balıkesir karşısında 88-80 galip geldiklerini anımsattı.

Keyif veren mücadeleci bir takım olmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, Avrupa'da çeyrek final oynayarak bunu da kanıtladıklarını ifade etti.

Deplasmanda yarın TOFAŞ ile karşılaşacaklarını hatırlatan Fatihan Erdoğan, "Önümüzde 4 hafta kaldı ve ligde yerimizi korumaya çalışacağız. Sezonu üst sıralarda bitirmek için en az 2 galibiyet almamız gerekiyor. TOFAŞ maçı bizim için çok önemli. Çekişmeli geçeceğine inandığımız bu maçta iyi basketbol oynayarak, galip gelmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Muratbey Uşak, ligde 8 galibiyet ve 18 yenilgiyle 13. sırada bulunuyor.

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