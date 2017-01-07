Muratbey Uşak, Gaziantep Basketbol'u Konuk Ediyor

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. Hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Gaziantep Basketbol'u konuk ediyor.



Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Rosa Radom'u farklı yenerek moral bulan Uşak ekibi ligde de aynı puana sahip olduğu Gaziantep Basketbol'u yenerek kötü günlere son vermek istiyor. Muratbey Uşak'ın yeni transferi Ekene Ibekwe'nin forma giyeceği karşılaşmada sakatlıkları süren Kairys ve Kaptan Mesut Ademoğlu sahada yer almayacaklar. Pazar günü Uşak Üniversitesi spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16: 00'da başlayacak. - UŞAK