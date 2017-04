Muratbey Uşak Galibiyete Odaklandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın Best Balıkesir'i konuk edecek Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan, karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi.



Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaya iyi hazırlandıklarını ve sahalarında galip gelmek istediklerini belirtti.



Evaldas Kairys dışında eksik oyuncularının bulunmadığını kaydeden Erdoğan, "Kazanacağımıza inandığımız hedef maçlarımızdan biri. Kazanmaktan başka şansımızın olmadığı bir müsabaka. Kendi evimizde, seyircimizin desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Uşaklı basketbolseverleri, son topa kadar bizi desteklemeleri için salona bekliyoruz." diye konuştu.



Best Balıkesir'le daha önce yaptığı 9 karşılaşmadan 5'ini kazanan Muratbey Uşak, ligin ilk devresinde rakibi karşısında salondan 78-75 galip ayrılmıştı.



Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.



Ligde Muratbey Uşak 14., Best Balıkesir ise 15. sırada bulunuyor.