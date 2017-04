Muratbey Uşak Fırsatı Kaçırdı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Tofaş'a deplasmanda 82-69 mağlup olan Muratbey Uşak, son 3 haftaya girerken kurtuluşunu matematiksel olarak ilan etme fırsatını kaçırdı.



Ligde 8 galibiyetle, düşme hattındaki Best Balıkesir'in 2 galibiyet üzerinde yer alan kırmızı siyahlı ekip, kalan haftalarda Banvit, deplasmanda Gaziantep Basketbol ve Trabzonspor Medical Park'la karşılaşacak. İkili averajı Best Balıkesir'den iyi olan Muratbey Uşak, rakibi tüm maçlarını kazansa dahi kalan haftalarda tek galibiyet alması halinde kurtuluşunu ilan edecek. - İzmir