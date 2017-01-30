Muratbey Uşak Fikstüre Güveniyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki ikinci yarının ilk sınavında Fenerbahçe'ye deplasmanda 98-89 mağlup olarak 5 galibiyetle sondan üçüncü sırada kalan Muratbey Uşak'ta Antrenör Ozan Bulkaz, sezonun kalan bölümünde iç saha maçlarına güvendiklerini söyledi. Fenerbahçe deplasmanında kötü savunma yaptıklarını belirten Bulkaz, "Fenerbahçe son topa kadar agresif şekilde mücadele etti. Doğru oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Bir an önce evimizdeki maçları kazanıp play off çizgisine gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Ligde cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak Muratbey Uşak, 8 Şubat'ta FIBA Europe Cup Son 16 Turu'ndaki ilk maçında Rumen CSM CSU Oradea'ya konuk olacak.



- İzmir