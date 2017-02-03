Muratbey Uşak Evinde Galip Gelmek İstiyor

Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın sahalarında oynayacakları Beşiktaş Sompo Japan maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını kaydetti.



Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, "Sahamızda kazanmak istiyoruz. İkinci yarı daha iyi bir takım olacağımızı söylüyorduk. Beşiktaş maçı bunun başlangıcı olacak. Beşiktaş karşısında galip gelecek güçteyiz. İyi oyunla seyircimiz önünde kazanmayı hedefliyoruz. Rakip çok güçlü ancak savaşan taraf kazanacak." diye konuştu.



Ligde istedikleri yerde olmadıklarını kaydeden Başantrenör Ozan Bulkaz ise sıralamada yükselmek istediklerini belirterek, Beşiktaş maçının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.



Beşiktaş Sompo Japan ligde 12 galibiyet 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Muratbey Uşak 5 galibiyet 11 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.



Muratbey Uşak ile Beşiktaş Sompo Japan, yarın saat 16.00'da Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.