Muratbey Uşak, Evinde Galibiyet Peşinde

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Ömer Özden, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın sahalarında oynayacakları TOFAŞ maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son iki maçlarını kazandıklarını, TOFAŞ maçı ile galibiyet serisini sürdürmek istediklerini kaydetti.



Zorlu bir maç oynayacaklarını aktaran Ömer Özden, "İki takımın da 15 puanı var, galip gelen sıralamada öne geçecek. Sert bir mücadele olacak. Kendi sahamızda seyircimizin desteği ile kazanmayı hedefliyoruz. TOFAŞ maçını kazanarak sıralamada yükselmek istiyoruz." diye konuştu.



Ligde 4'er galibiyetleri, 7'şer mağlubiyetleri bulunan iki takımdan TOFAŞ averajla 12. sırada, Muratbey Uşak ise 13. sırada yer alıyor.



Muratbey Uşak ile TOFAŞ yarın saat 16.00'da Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.