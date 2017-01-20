Muratbey Uşak Çıkış Arıyor

SPOR Toto Basketbol Liginde son 3 maçını kaybederek tehlikeli bölgede kalan Muratbey Uşak, yarın ilk devrenin son mücadelesinde Trabzonspor Medical Park'la deplasmanda karşılaşacak.



Hayri Gür Spor Salonu'ndaki müsabakanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Muratbey Uşak, ligde 14 maçta 4 galibiyetle düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Kırmızı siyahlıların en yakın rakiplerinden Trabzonspor Medical Park'ın ise 5 galibiyeti var.



Muratbey Uşak Antrenörü Ozan Bulkaz, "İki takım için de hayati önem taşıyan bir karşılaşmaya çıkacağız. Deplasman dezavantajına rağmen kazanmak istiyoruz" dedi.





- İzmir