Muratbey Uşak-Best Balıkesir Maçı Ateşten Gömlek

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde bu hafta oynanacak Muratbey Uşak-Best Balıkesir müsabakası, 2 takımdan birini ateşe atacak.



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in şimdiden havlu attığı ligde sezon başından bu yana ateş çemberinden çıkmaya çalışan Best Balıkesir, son 5 haftaya 6 galibiyetle düşme hattında girdi. Ancak Balıkesir temsilcisinin son 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet, kalan haftalar öncesi camiayı umutlandırıyor. Ligde 4 sezondur mücadele eden Muratbey Uşak ise son 3 maçını kaybedince ateş hattında kaldı.



Kırmızı siyahlı ekip, toplamda 7 galibiyetle düşme potasındaki Best Balıkesir'in yalnızca tek basamak üzerinde bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Balıkesir'de oynanan müsabakayı 78-75 kazanan Muratbey Uşak, cumartesi günü saat 15.00'te evinde çıkacağı rövanşı da galip tamalarsa hem rakibine son 4 hafta öncesi 2 galibiyet fark atacak hem de ikili averaj üstünlüğünü eline alıp rahatlayacak. Best Balıkesir ise umudunu canlı tutmak için kazanmak istiyor. - İzmir