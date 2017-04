Muratbey Uşak-Best Balıkesir: 88-80

SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir



HAKEMLER: Murat Biricik (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Alper Özgök (xx)



MURATBEY UŞAK: Auguste (xx)8, Berent (x)3, Berkay (xxx)9, Harrison (xxx)20, Freimanis (xx)7, Vasiliauskas (xx)8, Hakan (xxx)17, Ibekwe (xx)5, Mckissic (xxx)11



BEST BALIKESİR: Kelley (xxx)15, James (xxx)22, Nichols (xx)9, Dorsey (xx)10, Andrews (xxx)13, Ahmet (x)3, Pastal (x), Ofoegbu (x)8



1. PERİYOT: 22-21



İLK YARI: 45-38



3. PERİYOT: 66-64



5 FAUL: Nichols (35.52) (Best Balıkesir), Ibekwe (39.35) (Muratbey Uşak)



SPOR Toto Basketbol Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Muratbey Uşak, düşme potasındaki en yakın rakibi Best Balıkesir'i 88-80 mağlup etti. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu Muratbey Uşak'ın 22-21 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta konuk ekibe 7 sayı fark atan mURATBEY Uşak, soyunma odasına 45-38 önde gitti.



Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyodu 66-64 önde tamamlayan ev sahibi ekip, son çeyrekte rakibine 8 sayı fark atarak karşılaşmayı 88-80 kazandı. Muratbey Uşak'ta Harrison 20, Hakan 17 ve Mckissic 11 sayı ile takımını galibiyete taşırken, Best Balıkesir'de James'in 22, Kelley'in 15 sayısı yetmedi. Bu skorla 8 galibiyete ulaşan kırmızı siyahlı ekip, normal sezonun son 4 haftası öncesi rakibine 2 galibiyet fark attı. Muratbey Uşak, Best Balıkesir'e karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi. Best Balıkesir ise son 4 haftaya 6 galibiyetle girerek kümede kalma umutlarını azalttı.



- Uşak