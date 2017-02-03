SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybederek alt sıralara demir atan Muratbey Uşak, yarın sezonun flaş takımı Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.
Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı beINSports3 yayınlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Muratbey Uşak, bu maç öncesi ligde 5 galibiyetle sondan üçüncü sırada, Beşiktaş ise 12 galibiyetle üçüncü basamakta yer alıyor.
Muratbey Uşak antrenörü Ozan Bulkaz, "Artık iç sahada kaybetmeye tahammülümüz yok. Rakibimizi yenerek FIBA Europe Cup'taki Oradea deplasmanına moralli gitmek istiyoruz" dedi. - İzmir
Muratbey Uşak Beşiktaş'la Oynuyor
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybederek alt sıralara demir atan Muratbey Uşak, yarın sezonun flaş takımı Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybederek alt sıralara demir atan Muratbey Uşak, yarın sezonun flaş takımı Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.