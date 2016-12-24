Muratbey Uşak'a Kötü Haber

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Muratbey Uşak'ın önemli oyuncusu Evaldas Kairys 2 ay parkeden uzak kalacak.



Ligde ve Avrupa'da yaşanan sakatlıklar ve transferlerin istenilen düzeyde olmamasından dolayı zor günler yaşayan Muratbey Uşak'a bir kötü haberde önemli oyuncusu Kairys'den geldi. Sezon başında ilk olarak Fenerbahçe maçında sakatlanarak bir buçuk ay forma giyemeyen oyuncu yeniden sakatlandı. Kulüp yetkilileri Kairys'in yaklaşık 2 ay parkeden uzak kalacağını belirtti.



Öte yandan hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Ventspils'e mağlup olan Muratbey Uşak Pazar günü evinde TOFAŞ'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son iki maçını kazan Uşak ekibi TOFAŞ'ı yenerek seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Karşılaşma Şehit Ömer Halisdemir spor salonunda saat 16: 00'dabaşlayacak. - UŞAK