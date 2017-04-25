Düş Sokağı Sakinleri'nin eski solisti Murat Yılmazyıldırım, 25 Nisan'da Route'da...



Konuk Sanatçı : Cem Adrian



2001 yılında Düş Sokağı Sakinleri'nin dağılmasından sonra solo çalışmalarına ağırlık veren Murat Yılmazyıldırım, müzikal yolculuğuna Düşlerin Ressamı ismiyle devam etme kararı aldı. Bugüne kadar 1000'in üzerinde söz yazıp, beste yapan ve 14 albüme imza atan Murat Yılmazyıldırım ayrıca "Kent Ozanları" adı altında çıkarılan karma albüme çeşitli sanatçılarla birlikte kendine ait olan "Ağladıkça" isimli parçayla ve Homegrown Istanbul Vol. 2 albümüne de Mercan Dede'yle birlikte "Bilinmezin Elçileri" adlı parçayla konuk oldu.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Route Ankara



Mekan Adresi : Selanik II Sok. No: 70 Kızılay



Başlangıç Saati : 25.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Murat Yılmazyıldırım



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır