Düş Sokağı Sakinleri'nin eski solisti Murat Yılmazyıldırım, 18 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde...



2001 yılında Düş Sokağı Sakinleri'nin dağılmasından sonra solo çalışmalarına ağırlık veren Murat Yılmazyıldırım, müzikal yolculuğuna Düşlerin Ressamı ismiyle devam etme kararı aldı. Bugüne kadar 1000'in üzerinde söz yazıp, beste yapan ve 14 albüme imza atan Murat Yılmazyıldırım ayrıca "Kent Ozanları" adı altında çıkarılan karma albüme çeşitli sanatçılarla birlikte kendine ait olan "Ağladıkça" isimli parçayla ve Homegrown Istanbul Vol. 2 albümüne de Mercan Dede'yle birlikte "Bilinmezin Elçileri" adlı parçayla konuk oldu.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 18.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Murat Yılmazyıldırım



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır