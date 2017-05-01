Murat Yıldırım Oyunculukta Gösterdiği Başarısını Ticarette Gösteremedi

Murat Yıldırım, oyunculukta gösterdiği başarıyı ticarette gösteremedi. Bir yıl önce havyar üretimi yapan Mehmet Tosmur'la ortak olmuş ve Bebek'te bir dükkan açmıştı. Kirası ve yüksek maliyetler nedeniyle Yıldırım dükkanı kapadı.

YÜKSEK KİRA VE MALİYET MURAT YILDIRIM'I BİTİRDİ

İş birliğini Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir davetle açıklayan oyuncu, sanatçı dostlarından destek görmüştü. Royal Caviar adlı bir mekan da açan Yıldırım, oyunculuktaki başarısını ticarete taşıyamadı. Oyuncu, yüksek kira gideri ve maliyetler nedeniyle dükkanını kapattı.



DÜKKANIN KAPISINA KİLİT VURULDU

Firmanın Yıldırım'ın afişleriyle süslü Bebek'teki mağazası boşaltılarak, kapısına kilit vuruldu. Ekonomik sebeplerden dolayı elmadağ'daki şubesini de kapattığı öğrenilen markanın telefon üzerinden sipariş alarak ticari hayatına devam ettiği öğrenildi. Oyuncunun yatırım yaptığı proje nedeniyle ne kadar zarara uğradığıysa merak konusu haline geldi.



