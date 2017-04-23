Murat Uygur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı
Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, "23 Nisan 1920 ülkemizde demokrasi temellerinin atıldığı gündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ülkemiz için bu kadar önemli bir günü geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara armağan etmiştir. Ulu Önder Atatürk, 20'nci yüzyılın başlarında çocuk hakları konularında çalışmalar yapan sayılı liderler arasındadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan çocuğun yaşam hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, ayrımcılığa tabi tutulmama hakkı gibi temel hakların en kısa sürede devlet eliyle hayata geçirilmesi dileğiyle çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu olarak kutlarız" dedi. - ANKARA