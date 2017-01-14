Murat Ünal Toprağa Verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46 gündür aranan ve dün ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Değirmenli Mahallesi sınırlarında bulunan İshak Seydi Türbesine giden yol üzerinde ormanlık alanda keçi otlatan çobanlar tarafından bulunan cesedin 46 gün önce Emek Mahallesindeki evlerinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Ünal'a ait olduğu belirlendi. Cesedi Murat Ünal'ın eniştesi, kızkardeşi ve annesi teşhis etti.



Murat Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Manavgat' getirilerek toprağa verildi. Kavaklı Mezarlığındaki cenaze törenine Murat Ünal'ın babası, eşi, ilk eşinden olan 2 oğlu, enişteleri, kızkardeşi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.



Cenazenin toprağa verilmesinin ve erkeklerin mezardan uzaklaşmalarının ardından kızkardeşi ve eşi mezarın başında dua ederek gözyaşı döktüler.



Öte yandan, Murat Ünal'ın Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde vücudunda 16 büyük saçmaya ve 1 saçma tapasına rastlandığı belirtildi. - ANTALYA