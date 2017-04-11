Murat Ülker Referandum Kararını Açıkladı

Referanduma günler kala Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker kararını twitter'dan duyurdu. Murat Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar‏'ın "evet" çağrısına karşılık verdi.

ÜLKER'İN REKLAM FİLMİ ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi vatandaşlardan yoğun eleştiri almış ve günlerce konuşulmuştu.

"1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" mesajı ile başlayan Ülker'in reklam filmi, gelen tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı.

Reklamın, sosyal medyada "yeni darbe girişimi" iddialarının yoğunlaştığı bir dönemde yayına girmesi, spekülasyonları da beraberinde getirmişti.

Ülker, bazı çevreler tarafından "subliminal darbe" mesajı vermekle suçlanmıştı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise kendilerine "kumpas" kurulduğunu belirterek reklamı yayından kaldırttı ve reklam şirketi ile yollarını ayırdı.

MURAT ÜLKER'DEN "EVET" MESAJI

Murat Ülker, "1 Nisan" tartışmasından tam on gün sonra bugün de sosyal medyadan ilginç bir mesaj paylaştı.

Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar‏'ın, Ülker grubunun ürettiği "Evet yağ" kutusu ile "Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?" notuna alıntılayarak cevap verdi.

Ünlü iş adamı mesajında, "1974'ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim." diye yazdı.