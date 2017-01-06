Murat Özyeğin Singapur İstanbul Fahri Konsolosluğu'na Atandı



Singapur Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de onayı ile Murat Özyeğin'i İstanbul ve İzmir şehirleri Singapur Fahri Konsolosluğu görevine atamıştır.

Ekim 2014'te imzalanan "Stratejik Ortaklık Bildirisi" ve Kasım 2015'te imzalanan "Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması" ile güçlenen Singapur ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin, bu yeni atama ile daha da güçlenmesi hedeflenmektedir.

Fahri Konsolos Özyeğin, noterlik ve temsili görevlerinin yanı sıra Singapur vatandaşlarına konsolosluk desteği görevini de üstlenecektir.

1976 doğumlu Murat Özyeğin, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fiba Grubu'nun bankacılık dışındaki şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Harvard Üniversitesi Küresel Danışma Kurulu Üyesi ve DEİK Türkiye –Hollanda İş Konseyi Başkanı'dır.