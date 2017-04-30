Murat Memiş'in Fenerbahçe Hayali Gerçek Oldu

Bedensel ve zihinsel engelli 41 yaşındaki Murat Memiş'in, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin maçını izleme hayali gerçekleşti.



Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı maç için Murat Memiş ve halası Pakize Memiş, sarı-lacivertli kulübün davetlisi olarak İstanbul'a geldi.



Çorum Belediyesi, Fenerbahçe Fatih ve Kadıköy Şubeleri ile Fenerbahçeliler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda "Tek hayalim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi izlemek." diyen Murat Memiş'in bu isteği, Çaykur Rizespor maçında tribünde yer alarak gerçekleşmiş oldu.



Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Murat Memiş ve halası, maçtan önce Ülker Stadı ve Fenerbahçe Müzesi'ni de gezdi.



Murat Memiş'e, arkasında isminin yazılı olduğu ve futbolcuların imzaladığı Fenerbahçe forması da hediye edildi.