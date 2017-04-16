Murat Mallı: World Tourism Forum Çok Başarılı Geçti

Wise TV'ye konuşan LookBookHoliday Kurucusu Murat Mallı, gerçekleşen World Tourism Forum hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Fethiye'de gerçekleşen World Tourism Forum lansmanının çok başarılı geçtiğini belirten LookBookHoliday Kurucusu Murat Mallı, "Turizmin içerisinde bulunan önemli aktörlerin olduğu bir etkinlik oldu. Her yıl devamlı olması ve desteğin devam etmesi çok önemli. Üst segmentte bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Sektör temsilcilerinin ve sektördeki diğer aktörlerin katıldığı önemli bir toplantı. Türkiye turizmine katkısı olan Avrupa ya da bize yakın olan Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta doğu, Kuzey Afrika ve Orta Afrika'dan da katılımcıların olduğunu görmek bence gayet iyi. Sadece akademik değil, turizmin eğlenceli dünyasının da bazı konuşmalarda yer verdiği için forum daha keyifli ve sıra dışı geçiyor." şeklinde forum hakkındaki düşüncelerini aktardı.