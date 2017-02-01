Murat İlkan & Metin Türkcan Akustik sevenleriyle buluşacak.



1993 yılında Murat İlkan ve Metin Türkcan tarafından oluşturulan proje 1994 yılında 2'linin Cherokee adlı bar grubunu kurmasıyla birlikte uzunca bir süreliğine rafa kaldırılmış oldu sonraki dönemde Murat İlkan ülkemizin köklü metal grubu Pentagram'a Metin Türkcan'da hem Pentagram'a hem de yine ülkemizin köklü sanatçısı Şebnem Ferah'ın ekibine dahil oldu.



Bu dönemde her 2'si de bu projelerle birlikte bir çok ses getiren albümlere imzalarını attılar. 2008 yılında Metin Türkcan Metoboy projesini oluşturdu ve grubuyla birçok konser verdi. Yine 2008 yılında Murat İlkan "Murat İlkan Akustik" isimli bir proje oluşturdu ve bir çok şehirde konserler verdi. 2010 yılında Murat İlkan Pentagram grubundan ayrıldı. 2013 yılında Murat İlkan solo projesini oluşturdu ve "Fanus" isimli bir albüm yayınladı ve konserler verdi. 2015 yılında Rock Off festivalinde 2'li tekrar akustik projeyle bir araya geldi, bu konserin ardından "Murat İkan & Metin Türkcan Akustik" projesini yeniden canlandırma kararı aldılar.



Repertuvarları, daha önce yer aldıkları gruplarda ve kendi solo projelerinde icra ettikleri şarkıların yanı sıra çalmaktan ve söylemekten zevk aldıkları bazı kült olmuş şarkılardan oluşan 2'li, kadrosuna bas gitar'da Alper İlkan'ı ve keman'da Melisa Uzunarslan'ı dahil ederek turneye çıkma ve albüm yapma kararı aldı.



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