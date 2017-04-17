Murat Gezici: AK Parti Yüzde 10 Kayıp Yaşadı

Resmi olmayan verilere göre yüzde 51.36 Evet, yüzde 48.64 Hayır oyu ile anayasa referandumu sonuçlandı. Sonucu en net bilen Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, 1 Kasım sonuçlarını baz alarak referandumda AK Parti'nin ve MHP'nin yaşadığı kayıpları açıkladı. AK Parti 1 Kasım'da %49,5 oy alırken MHP %11,9 oy almıştı.

Murat Gezici'nin açıklamaları:

AK Parti tabanından ciddi anlamda bir kayıp söz konusu. 1 Kasım'ı baz aldığımız zaman yaklaşık 4.5 puan kayıp söz konusu.

"MHP'NİN YAKLAŞIK %35'İ EVET DEDİ"

MHP'den Evet'e yaklaşık 3.5 puanlık bir geçiş var. Milliyetçi Hareket Partisi'ni 10 puan olarak değerlendirelim bu 10'un 3.5 puanı Evet'e gidiyor. MHP'nin yaklaşık %35'i Evet dediği görülüyor.

"AK PARTİ'DE %10 KAYIP VAR"

AK Parti'ye oy verenlerin %90'ı Evet dedi. %49.5'in %90'ı Evet dedi. 4.5 puan yani %10 kayıp var. %51 oyunun %90'ı AK Partili bu da aşağı yukarı 45 puana denk geliyor. HDP'den yaklaşık 1.2 gibi bir rakamın Evet'e geçiş yaptığını görüyoruz. 51.3'ün 1 puanı HDP'den geldi.

SANDIĞA GİTMEYENLERİN %25'İ AK PARTİLİ

1 Kasım'da seçmenin %25'inin sandığa gitmediğini referandumda ise bu sayının %15'e düştüğünü söyleyen Gezici, sandığa gitmeyenlerin %25'inin AK Partili olduğunu açıkladı.