Murat Gezici: AK Parti Yüzde 10 Kayıp Yaşadı
Referandum sonucunu en net tahmin eden Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici canlı yayında AK Parti'nin yaşadığı kayıpları ve MHP tabanının ne kadarının Evet kullandığını açıkladı.
Resmi olmayan verilere göre yüzde 51.36 Evet, yüzde 48.64 Hayır oyu ile anayasa referandumu sonuçlandı. Sonucu en net bilen Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, 1 Kasım sonuçlarını baz alarak referandumda AK Parti'nin ve MHP'nin yaşadığı kayıpları açıkladı. AK Parti 1 Kasım'da %49,5 oy alırken MHP %11,9 oy almıştı.
Murat Gezici'nin açıklamaları:
AK Parti tabanından ciddi anlamda bir kayıp söz konusu. 1 Kasım'ı baz aldığımız zaman yaklaşık 4.5 puan kayıp söz konusu.
"MHP'NİN YAKLAŞIK %35'İ EVET DEDİ"
MHP'den Evet'e yaklaşık 3.5 puanlık bir geçiş var. Milliyetçi Hareket Partisi'ni 10 puan olarak değerlendirelim bu 10'un 3.5 puanı Evet'e gidiyor. MHP'nin yaklaşık %35'i Evet dediği görülüyor.
"AK PARTİ'DE %10 KAYIP VAR"
AK Parti'ye oy verenlerin %90'ı Evet dedi. %49.5'in %90'ı Evet dedi. 4.5 puan yani %10 kayıp var. %51 oyunun %90'ı AK Partili bu da aşağı yukarı 45 puana denk geliyor. HDP'den yaklaşık 1.2 gibi bir rakamın Evet'e geçiş yaptığını görüyoruz. 51.3'ün 1 puanı HDP'den geldi.
SANDIĞA GİTMEYENLERİN %25'İ AK PARTİLİ
1 Kasım'da seçmenin %25'inin sandığa gitmediğini referandumda ise bu sayının %15'e düştüğünü söyleyen Gezici, sandığa gitmeyenlerin %25'inin AK Partili olduğunu açıkladı.