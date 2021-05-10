Murat Dalkılıç - Nefes şarkı sözleri! 'Nefes' sözleri nelerdir?
Murat Dalkılıç'ın yeni şarkısı Nefes kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Murat Dalkılıç - Nefes şarkı sözleri nelerdir? Murat Dalkılıç - Nefes sözleri nedir?
Murat Dalkılıç - Nefes şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
MURAT DALKILIÇ - NEFES ŞARKI SÖZLERİ
Kimsem yok etrafımda
Binefes lazımsa
Arada sırada buluşuruz
Halinden hatırından
Şu yeni hayatından
Geçmişten ne varsa konuşuruz
Yalnız kaldın
Kadir kıymet bilmediğinden
Yalnız kaldın
Sonunda bak bir tek soran ben
Yalnız kaldın
Kadir kıymet bilmediğinden
Yalnız kaldın
Sonunda bak bir tek soran ben
***
Kalp ağrısı bi yandan
Gel gitleri falan filan
Yorulmadın mı hala koştuklarınla
Ten kaygılı bi yandan buldukları yalan dolan
Ne zaman kurtulursun coştuklarından
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Murat Dalkılıç - Nefes şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 300 bin izlenme ve 8 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Murat DALKILIÇ
Müzik: Murat DALKILIÇ & Çağrı TELKIVIRAN
Düzenleme: Miraç KUTLU
Mix: Miraç KUTLU
Mastering: Emre KIRAL
Back Vokaller: Yeliz AKYOL & Miraç KUTLU