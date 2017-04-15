Tarih : 15 Nisan 2017



Yer : Bursa - Hayal Kahvesi



Bilet Fiyatları: 27 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)



Murat Bulgak eşliğinde 45'likler gecesi Hayal Kahvesi Bursa'da!



Murat Bulgak, müziğe 1977 yılında 9 yaşındayken TRT Ankara Televizyon Çocuk Korosu'nda başladı. Daha sonra 1986 yılına kadar TRT Çoksesli Gençlik Korosu ve kısa bir süre TRT Çoksesli Korosu'nda korist olarak görev yaptı.



Yaklaşık 25 yıldır profesyonel müzisyenlik yapan Murat Bulgak, oldies pop-rock grubu Anonim Reloaded grubunun solisti ve kurucusudur. Murat Bulgak aynı zamanda solo olarak İstanbul, Ankara, Bursa ve çeşitli şehirlerde eski 45'likler tarzında konserler vermektedir.



Bilgi



*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.



*Kapı Açılış saati 21: 00'dır.



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Hayal Kahvesi Bursa



Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59



Başlangıç Saati : 15.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Murat Bulgak "Eski 45'likler"



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır