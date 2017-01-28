Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada Nedret Boz'un dün kalp rahatsızlığı şikayetiyle geldiği belirtildi. Açıklamada, "Nedret Boz'un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" denildi. - İstanbul
Murat Boz'un Annesi Nedret Boz Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.