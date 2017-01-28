Murat Boz'un Annesi Nedret Boz Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Murat Boz'un Annesi Nedret Boz Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada Nedret Boz'un dün kalp rahatsızlığı şikayetiyle geldiği belirtildi. Açıklamada, "Nedret Boz'un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" denildi. - İstanbul

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Murat Boz, Istanbul, İstanbul, Hastane