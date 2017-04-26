Murat Alpsü
Türk pop müziğinin yeni isimlerinden Murat Alpsü, 26 Nisan'da İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.
Türk pop müziğinin yeni isimlerinden Murat Alpsü, 26 Nisan'da İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.
Kendine özgü yorumu ve benzersiz sahne performansı ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Murat Alpsü, geçtiğimiz ay piyasaya çıkardığı "Tamam Mı?" isimli single'ının ilk İstanbul konseri ile Jolly Joker sahnesinde…
Sürpriz konukların yer alacağı konserde Murat Alpsü; günümüz popüler şarkılarının yanı sıra, 80'li 90'lı yılların unutulmaz şarkılarına da repertuvarında yer verecek.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Jolly Joker İstanbul
Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi
Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Murat Alpsü
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io