Türk pop müziğinin yeni isimlerinden Murat Alpsü, 26 Nisan'da İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.



Kendine özgü yorumu ve benzersiz sahne performansı ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Murat Alpsü, geçtiğimiz ay piyasaya çıkardığı "Tamam Mı?" isimli single'ının ilk İstanbul konseri ile Jolly Joker sahnesinde…



Sürpriz konukların yer alacağı konserde Murat Alpsü; günümüz popüler şarkılarının yanı sıra, 80'li 90'lı yılların unutulmaz şarkılarına da repertuvarında yer verecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Jolly Joker İstanbul



Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi



Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Murat Alpsü



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır