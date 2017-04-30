Murat 124" Tutkunları Kan Bağışına Konvoyla Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine konvoy halinde gelen Turkish Classic Car Murat 124 ve Turkish Classic Car grubu kan bağışında bulundular.



Kızılay ile irtibata geçen Murat 124 tutkunları, Milas-Bodrum karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna konvoy halinde geldiler. Muğla bölgesinde bulunan onlarca murat 124 tutkunu Kızılay'a kan bağışında bulunarak örnek bir davranışa imza attı. "1 Kan 3 Can" sloganıyla hareket eden Murat 124 tutkunları havalı kornaları ve modifiye edilmiş araçlarıyla konvoy halinde kan bağışının alındığı bölgeye geldi. Aileleriyle birlikte kampanyaya katılan bir Türk klasiği Murat 124 tutkunları gerekli kontrollerden sonra kan bağışında bulundular.



Etkinlik hakkında konuşan Grup Sorumlusu İbrahim Çelik, "Kızılay ile bir görüşme yaptık. Kan bağışlarının bu kış biraz az olduğunu, kan sayılarının düştüğünü söyledi. Bizde bir otomobil grubu olarak dedik ki, bizimde bir faydamız olsun. Üyelerimizle görüştük sağ olsunlar hiçbiri bizi kırmadı. Böyle güzel bir etkinlik yapalım dedik. Dedik, 1 kan 3 candır, hayat kurtarmak senin kanında var adıyla adım attık" dedi.



Bu anlamlı davranışa imza atan Murat 124 sevdalılarına Kızılay yetkilileri tarafından plaket verildi. - MUĞLA