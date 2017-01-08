Muradiye Şelalesi Dondu

VAN'ın Muradiye İlçesindeki Muradiye Şelalesi'nin büyükbölümünün buzlarla kaplanması üzerine fotoğrafçılar şelaleye akın etti.



Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, son günlerde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buza döndü. 15 metre yüksekliğinde buzlarla kaplanan ve Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle görenleri hayran bırakan şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Her gün onlarca fotoğrafçının ziyaret ettiği şelalede bir birinden güzel fotoğraflar çekiliyor.



Kış ayı ile birlikte şelalenin büyüleyici bir güzelliğe kavuştuğunu söyleyen fotoğrafçı Rıza Yaşar, "Bu eşsiz manzara karşısında şu anda inanılmaz mutluyum. Donan şelalenin buz sarkıtları bize eşsiz bir manzara sunuyor. Özelikle fotoğrafçıların mutlaka kışın gelip buraları fotoğraflaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



- Van