Muradiye'nin İmar Planı Yapma Yetkisi Büyükşehire Devredildi

Yunusemre Belediye Meclisi Muradiye'de imar planı çalışmalarında süreci hızlandıracak bir karara imza atarak 1/1000'lik imar planı yapma yetkisini Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak komisyon üyelerinin seçimleri de yapıldı.



Yunusemre Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Oturumu Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, bu yıl 2.si yapılan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, organizasyonda görev alan tüm belediye personeline teşekkür etti. 20 maddenin görüşüldüğü toplantıda Muradiye'de revizyon imar planı çalışmaları gündeme geldi.



Karara ilişkin konuşan Belediye Başkanı Çerçi, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına planda bir eksiklik görürsek planı geri gönderip düzeltilmesini isteriz. Büyükşehir'in planları bizim de kabul ettiğimiz bir plan olmak zorunda. Amacımız Muradiye'nin imar sorununu çözmek" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Can Mercül ise planların askıya ilçe belediyelerinde çıkacağını, itirazların da yine ilçe belediyelerine yapılacağını dile getirdi. Yunusemre Meclisi çalışmaların daha hızlı ilerleyebilmesi için karar yetkisi Yunusemre Belediyesi'nde kalma kaydıyla 1/1000'lik imar planı yapma yetkisini Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Daha sonra Meclis'teki komisyonlarda bir yıl süreyle görev yapacak komisyon üyeliklerinin seçimi yapıldı.



Yunusemre Belediye Meclisi Komisyonları ve komisyonlara seçilen üyeler şu şekilde gerçekleşti:



"Plan ve Bütçe Komisyonu: Gürkan Koyuncu, Cemal Akar, Ozan Otçuoğlu, Bahri Küçükoğulları, Hüseyin Alp.



İmar Komisyonu: Can Mercül, Mehmet Arık, M. Arif Alkan, Mehmet Palabıyık, Burak Yurga.



Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu: M. Arif Alkan, Taner Çiçek, İsmail Kadıoğlu, Mehmet Güzgülü, İ. Ethem Mutaf.



Çevre ve Sağlık Komisyonu: Mustafa Gürler, İsmail Kadıoğlu, Eşref Çağlıyan, Bahri Küçükoğulları, İ. Ethem Mutaf.



Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu: Şule Uygur, Taner Çiçek, Necip Denktaş, Serkan Öngider, Seher Baydar.



Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu: Mustafa Gürler, Ramis Şiyak, Mehmet Arık, Hüseyin Alp, Hüseyin Köroğlu.



Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu: Necip Denktaş, Şule Uygur, Ramis Şiyak, Hüseyin Köroğlu, Gültekin Aşçı.



İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu: Mustafa Uyumaz, Veli Doğdu, Cemal Akar, Mehmet Güzgülü, Seher Baydar.



Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Can Mercül, Eşref Çağlıyan, Veli Doğdu, Mehmet Palabıyık, Burak Yurga.



Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu: Gürkan Koyuncu, Ozan Otçuoğlu, Mustafa Uyumaz, Gültekin Aşçı, Serkan Öngider."



Toplantının sonunda Mayıs ayı meclis toplantısının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA