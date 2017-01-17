Muradiye Kaymakamı Çelikel, Belediyeye Kayyum Atandı

VAN'ın Muradiye İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç'un dün gözaltına alınması ardından yerine İlçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel kayyum olarak atandı.



Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınması ardından, bugün ilçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel'in kayyum olarak yerine atandığı açıklandı - Muradiyevan