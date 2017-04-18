Muradiye'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, gece saat 02.50 sıralarında ilçedeki Eski Behçetler Akaryakıt İstasyonu önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DA 7374 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan Ö.F. (23), E.M. (26), M.B. (21), M.A.T. (20) ve O.A. (21), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN