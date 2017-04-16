Muradiye'de Dere Yatağında Silah ve Mühimmat Bulundu

Van'ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçlerince dere yatağında silah ve mühimmat ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Muradiye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına 15 Nisan 2017 günü yapılan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, Babacan Mahallesi kırsalında bir dere yatağında yapılan arazi incelemesi sonucunda;2 adet el bombası, 215 adet ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeğİ, 340 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet EYP düzeneği, 3 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet sırt çantası, 1 adet radyo, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet cep telefonu bataryası ile çok miktarda EYP düzeneği yapımında kullanılan elektronik malzeme ve tıbbi malzeme, ayrıca aramanın devamında toprağa gömülü olarak patlamaya hazır içi patlayıcı dolu 6 adet büyük tüp ele geçirilmiştir" denildi. - VAN