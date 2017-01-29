Muradiye'de 2 Kişi Çığ Altında Kaldı

VAN'ın Muratiye İlçesi Yakıncak Mahallesi'nde ava çıkan 3 kişiden 2'si çığ altında kaldı. Çığ altında kalan 2 kişinin bulunması icin AFAD ve köylüler yoğun çalışma başlattı.



Olay, Muradiye İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Akparan, Yakup Kaya ve bir akadaşları avlanmak üzere bu sabah evden çıktı. Dağlık alana doğru yaklaşık 5 kilometre uzaklaşan 3 kişinin üzerine bir anda çığ düştü ismi açıklanmayan bir kişi son anda kurtulurken, Ercan Akparan ve Yakup Kaya ise kar kütleleri altında kaldı. Arkadaşlarını yakınlarına haber vermesi üzerine köylüler olay yerinde arama çalışmalara başladı. AFAD ekiplerini de gelmesi ile birlikte aramalar devam ederken, Van'dan da 3 UMKE ekibi bölgeye gönderildi. - Van